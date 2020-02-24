dv.ee • 24 февраля 2020
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Kersti Kaljulaid

Речь президента: Керсти Кальюлайд похвалила предпринимателей и коснулась ряда экономических вопросов

В своей речи в честь годовщины Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд затронула большое количество экономических вопросов - от энергетической безопасности до пенсионного страхования и иностранной рабочей силы. Что касается политики, то с этой точки президент оценила прошедший год как «задевающий и ранящий душу».

Президент отметила, что по данным Банка Эстонии, треть роста экономики в 2018 году пришлась на долю иностранной рабочей силы, хотя ее использование у нас ограничено. «В прошлом году этот показатель составил уже половину роста. Наши предприниматели приспособились», - сказала президент.  Фото: Liis Treimann
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    Kersti Kaljulaid
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