Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае

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Японский автомобильный концерн Toyota возобновил работу всех своих четырех заводов в Китае после того, как она была приостановлена из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщае РБК со ссылкой на канал NHK. В понедельник Toyota возобновила работу сборочного завода в Чэнду. На прошлой неделе вновь заработали заводы в городах Чанчунь, Гуанчжоу и Тяньцзинь.

Toyota планировала возобновить деятельность своих заводов в Китае еще в начале февраля после выходных по случаю лунного Нового года. Однако затем сроки перенесли из-за продолжения распространения коронавируса в стране.

По словам представителей компании, сейчас заводы работают не в полную мощность.