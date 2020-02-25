Сийм Каллас считает, что в Эстонии мог бы быть создан регистр лоббистов

Создание в Эстонии регистра лиц, занимающихся лоббистской деятельностью, становится все более актуальным, считает вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас.

Вице-спикер Рийгикогу Сийм Каллас Фото: Liis Treimann

Во время работы в Европейской комиссии был одним из инициаторов создания европейского регистра лоббистов, отмечает rus.err.ee.

По словам Калласа, потребность в аналогичном регистре в Эстонии продемонстрировало состоявшееся на прошлой неделе собрание в помещениях парламентской фракции Isamaa, на котором обсуждались риски, связанные с оборудованием китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Помимо членов фракции, информацию на собрании выслушал Марко Померанц, который не является депутатом Рийгикогу, а выступает в качеству партнера PR-компании Powerhouse, представляющей интересы Huawei в Эстонии.