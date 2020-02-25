«У молодых вообще ничего нет, а уже всё в порядке»

Эстонская стартап-индустрия развивается полным ходом - в прошлом году местные стартапы установили рекорд по общему денежному обороту, уплаченным налогам и числу работников. По количеству стартапов на душу населения Эстония занимает 3-е место в мире. Но каждый ли может создать успешный стартап? ДВ расспросили деятелей этой сферы, какими качествами надо обладать, чтобы превратить идею в многомиллионный бизнес.

Антон Осиповский (OBJEKT), Андрей Коробейник (EstBAN), Александер Гансен (Speys), Аким Архипов (BASIS ID). В опросе также принял участие Станислав Горский (ArcaneBet)

Как сделать так, чтобы твой стартап добился успеха? Какими качествами обладать, какой философии придерживаться? Свои­ми мыслями на эту тему с ДВ поделились опытный бизнесмен, технический директор стартапа, победителя стартап-конкурсов, соучредитель бизнес-инкубатора, а также бизнес-ангел и политик.