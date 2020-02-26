Авторынок Эстонии: низкий старт

Эстонский авторынок начал 2020 год с небольшого спада. По итогам января, объём продаж новых легковых автомобилей снизился на 1% к результату аналогичного месяца прошлого года. Немного, особенно на фоне европейского авторынка, начавшего год с 7-процентного провала.

Компания Moller Baltic Import, поставляющая в страны Балтии автомобили Volkswagen, привезла в Таллинн демонстрационные экземпляры своих новинок: обновлённый пассажирский Multivan 6.1 и самую продаваемую модель бренда хэтчбек Golf. Первые продаваемые «Гольфы» восьмого поколения прибудут в Эстонию в марте, но приём предварительных заказов уже начат. Фото: MBI

Согласно данным Департамента шоссейных дорог, за месяц покупателей нашли 2294 автомашины. В январском ТОП10 марок лучшую динамику показала Toyota, продавшая 458 автомобилей: прошлогодний объём продаж превышен в два раза. Kia нашла на 33% больше покупателей (197), а Renault – на 23% (201). Škoda, «вечный второй» эстонского авторынка, продав 309 машин, прибавила только 2%.