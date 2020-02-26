Эксперты Luminor: в этом году цены на недвижимость продолжат расти

В ходе обсуждения тенденций в сфере недвижимости, которое состоялось вчера по инициативе банка Luminor, в этом году замедления роста цен на недвижимость не предвидится. Ожидается, что рост будет на уровне, аналогичном прошлогоднему.

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Как частные лица, так и инвесторы всё чаще обращают свои взоры на микроквартиры, которые приобретаются как в качестве первого постоянного жилья, так и для дополнительного дохода от аренды. «Микроквартиры становятся все более популярными, особенно для молодого поколения, которое не готово взять на себя долговременные финансовые обязательства», – сказал эксперт по недвижимости Luminor Кристьян Ясински. Он добавил, что в дополнение к более низкой конечной цене на микроквартиры, свою роль играет и удобное транспортное сообщение с другими частями города.