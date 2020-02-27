Пилле Иваск • 27 февраля 2020
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Lux Express не составляет бюджет на случай кризиса
Руководитель Lux Express Хуго Осула рассказал, что распространение коронавируса до Эстонии вызывает переживания в фирме, но бюджет на случай кризиса они не составляют.
По словам Осула, сейчас сложно прогнозировать возможное влияние коронавируса на Lux Express, так как все зависит от дальнейших событий. “При составлении бюджета мы должны быть гибкими и предусматривать не самые лучшие сценарии. Вирус нас беспокоит, мы делаем прогнозы, но не могу сказать, что мы составляем кризисный бюджет, об этом пока не думаем”, - пояснил Осула.
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