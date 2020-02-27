Больничная касса: у врачей есть инструкция на случай подозрений на коронавирус

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При заражении коронавирусом или при подозрении на заражение необходимо сразу же связаться со своим центром семейной медицины, причем сделать это лучше по телефону, рекомендует Больничная касса.

При заражении коронавирусом или при подозрении на заражение необходимо сразу же обратиться за консультацией в свой центр семейной медицины. Для предотвращения распространения инфекции не рекомендуется сразу совершать визит в центр семейной медицины, в первую очередь нужно связаться со своим семейным врачом или медсестрой по телефону. В случае необходимости в неотложной помощи нужно вызвать скорую помощь.

При подозрении на заражение коронавирусом семейный врач должен исходить в своих действиях из рекомендаций Департамента Здравоохранения. Департамент здоровья разослал семейным врачам руководство, что делать при наличии подозрений у пациента вирусного заболевания COVID-19.

Если ваш врач сочтет необходимым лечение на дому (в случае, если был возможный контакт с зараженным пациентом или если появились симптомы заболевания), он выпишет больничный лист или лист по уходу, чтобы родители могли остаться с ребенком дома. На основании листа временной нетрудоспособности компенсацию выплачивают в обычном порядке.

Если лицу, застрахованному в Эстонии, в другой стране был выдан документ, подтверждающий заболевание (справка иностранного врача), то дни нетрудоспособности также компенсируется Больничной кассой.

Больничная касса также компенсирует в обычном установленном порядке расходы на стационарное лечение или за визиты к врачу на основании предоставленных лечебных счетов.

Если человек прибывает из зоны с высоким риском заражения и у него есть сомнения относительно состояния его здоровья, но у него нет никаких симптомов болезни, он должен связаться со своим работодателем и, согласно договоренности, остаться дома или работать удаленно.

Если будет принято решение об объявлении карантина в Эстонии, мы будем действовать в соответствии с инструкциями Департамента здоровья и с действующим законодательством.