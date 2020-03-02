Министр социальных дел: на борьбу с коронавирусом нужно €3 млн

Фото: Рауль Меэ

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, для того, чтобы государство смогло создать запасы всего необходимого для борьбы с коронавирусом, ему нужно будет потратить 3 миллиона евро.

"Борьба с коронавирусом потребует дополнительных человеческих ресурсов. Денег стоят и термокамеры, причём, во многих местах их уже раскупили. Термокамеры нужно заказывать заранее - нельзя это делать лишь тогда, когда вирус получит большое распространение", - сказал он в интервью Vikerraadio.