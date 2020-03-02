Правительство дотирует выработку электроэнергии из древесины

Законопроект явно написан из расчета на Eesti Energia, однако в Эстонии есть и другие производители возобновляемой электрической и тепловой энергии: например, Fortum, Utilitas и Graanul Invest. Фото: Liis Treimann

Решение правительства, которое может порадовать владельцев лесных угодий и огорчить тех, кто беспокоится о вырубке эстонского леса, должно в полтора раза увеличить объем производства электроэнергии из древесины.

В четверг правительство решило, что долю биомассы в энергетическом портфеле Эстонии можно увеличить, а Eesti Energia может расширить свои возможности, вырабатывая электричество сжиганием не только сланца, но и древесины. Кабинет министров запланировал назначить тендер (торги с предложением более низкой цены), в результате которого можно будет за счет древесины вырабатывать на 500 гигаватт-часов больше.