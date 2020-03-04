Ласнамяэ остался без старейшины

Андрес Вяэн (Центристская партия) подал в отставку с поста старейшины Ласнамяэ по собственному желанию. Фото: Лийз Трейманн

Старейшина столичного района Ласнамяэ Андрес Вяэн (Центристская партия) подал в отставку с поста по собственному желанию, передает rus.err.ee.

С 5 марта исполняющей обязанности руководителя крупнейшего района Таллинна будет Елена Калбина, которая до сих пор работала на посту замстарейшины Ласнамяэ.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, новым кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ станет Владимир Свет, который сейчас руководит Кесклинном.

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Ранее Вяэн занимал должность директора службы трамвайного движения в Tallinna Linnatranspordi AS ("Таллиннский городской транспорт"). На этом посту он претворил в жизнь проект по запуску ретро-трамваев, а также был у истоков идеи музыкальных трамваев.