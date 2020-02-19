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Коронавирус завалил заказами завод в Ласнамяэ

Фото: Андрес Хаабу

Завод американской компании FLIR Systems, находящийся в Эстонии, полностью переключился на производство инфракрасных камер. Причина – коронавирус. Камеры, производимые FLIR Systems, измеряют в аэропортах температуру посетителей.

«Работаем без устали над тем, чтобы остановить распространение этой ужасной болезни», - говорит директор дивизиона инструментов FLIR Systems Рикард Линдволл. – «Все производственные линии на обоих заводах (в Таллинне и Стокгольме – прим. ред.) производят только инфракрасные камеры».