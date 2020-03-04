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Magnetic MRO из-за брекзита перевела в Эстонию производство дочерней компании

Руководитель Magnetic MRO Ристо Мяэотс. Дочерняя компания предприятия MAC Aero Interiors производит детали интерьера для салонов самолетов. Фото: Magnetic MRO

Предлагающее услуги полного обслуживания самолётов предприятие Magnetic MRO перевело свою дочернюю компанию MAC Aero Interiors (производитель элементов внутренней отделки самолетов) на производственную базу в Таллинне.

Производство авиационных деталей для интерьера осуществляется вблизи Таллиннского аэропорта и ангаров Magnetic MRO с начала года. Сегодня производственное здание впервые было представлено эстонским СМИ, сообщила компания.