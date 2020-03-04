Помогите выбрать самого классного руководителя!

Пришло время определить самое сильное звено! В седьмой раз подряд стартует конкурс «Лучший руководитель 2020 года». Мы предлагаем читателям ДВ напрямую поучаствовать в определении победителя. Помогите сделать правильный выбор! Подскажите наиболее достойную кандидатуру.

Ищут пожарные, ищет милиция! В розыск объявлен лучший руководитель года. Конкурс с соответствующим названием («Лучший руководитель 2020 года») стартовал. У каждого есть возможность номинировать себя, предложить кандидатуру начальника или предложить какого-то стороннего человека.

Кто он, лучший руководитель 2020 года?

•Кто вывел своё предприятие в прибыль и привёл его процветанию?

•Кто является потрясающим примером для подражания?

•Кто стоит горой за своих подчинённых, и делает всё, чтобы им хотелось каждый понедельник приходить на работу?

•Под чьим руководством организация развивается столь быстро, что статистика не успевает это фиксировать?

•Кто не засиживается в своём уголке и приносит пользу обществу?

•В чьём офисе никогда не заканчивается кофе, а печенье всегда самое вкусное?

•Чей личный пример вдохновляет окружающих столь сильно, что они тоже понимают: «А ведь и я могу!»?

Это возможность похвалить себя, своего знакомого или начальника. А что: он же тоже человек!

Жюри конкурса выберет трёх финалистов. 15 мая на Пярнуской конференции по лидерству состоится награждение номинантов.

Условия конкурса:

•Предложить кандидатуру можно, заполнив ЭТУ ФОРМУ.

•Принимаются руководители как частных предприятий, так и государственных учреждений.

•Финалисты будут объявлены в апреле 2020 года

•Титул «Лучший руководитель» будет торжественно вручён 15 мая на Пярнуской конференции по лидерству

•В жюри входят представители Центрального союза работодателей, Эстонского сообщества по управлению персоналом (PARE), изданий Postimees и Äripäev, а также Яанус Виханд – победитель этого конкурса в 2019 году.

Критерии оценки лучшего руководителя:

1.Хорошие результаты возглавляемой им организации, показываемые на протяжении долгого времени.

2.Этичность и ответственность.

3.Какой вклад в общество сделал этот человек.

Лучший руководитель прямо сейчас

В прошлом году данную награду получил Яанус Виханд, возглавлявший тогда ритейл-сетью Coop Eesti (затем, как и подобает лучшему руководителю, его переманила Apollo Grupp). Жюри высоко оценило то, насколько сильный акцент делал Виханд на сотрудничество в команде, и то, как убедительно он пропагандировал сельскую жизнь. Виханд сумел модернизировать организацию Coop – а это ещё те консерваторы. Рост выручки на 20% позволил приблизиться к мечте предприятия: оборот размером 1 миллиард евро.

Победители прошлых лет

2019 год: руководитель Coop Eesti Яанус Виханд

2018 год: руководитель Circle K Eesti Кай Реало

2017 год: Бо Хенрикссон, долгое время возглавлявший ABB Eesti

2016 год: член правления LHV Pank Эркки Раазуке

2015 год: руководитель Estravel Анне Самлик

2014 год: ректор Академии гособороны Эстонии Лаури Табур