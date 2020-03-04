Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Биржа Токио 3 марта. Фото: Scanpix

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания, передает "Коммерсантъ".

Финансовая помощь будет выделена государствам с низкими и средними доходами в виде грантов и кредитов под низкий процент.

«Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19»,— говорится в заявлении ВБ.

Ранее было решено отменить ежегодную встречу Международного валютного фонда и ВБ из-за коронавируса и провести ее в виртуальном формате. Регистрация на мероприятие была приостановлена, а выданные ранее аккредитации аннулированы.

По состоянию на 4 марта, подтверждено более 90 000 случаев заражений, более 3000 тысяч смертей и более 48 000 случаев выздоровлений от коронавируса.