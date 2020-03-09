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Камнеобрабатывающее предприятие скандального бизнесмена проходит санацию

Производитель каменных панелей OÜ Diapol Granite, работающий в Эстонии с 1993 года, проходит санацию. Предприятие должно кредиторам более 3,25 млн евро.

Производство Diapol расположено в Сауэ. Фото: Liis Treimann

Как пишет сегодня Äripäev, фактическим бенефициаром и генеральным директором компании является Эрик Валласте, который прославился благодаря скандалу с фирмой Divec, занимавшейся продажей не обязанных по НСО фирм.