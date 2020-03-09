Латвия конфисковала активы, связанные с "делом Магнитского", на полмиллиона долларов

Государственная полиция Латвии объявила о том, что в феврале Бюро по борьбе с экономическими преступлениями изъяло активы, связанные с делом Магнитского. Общая стоимость активов оценивается в полмиллиона долларов.

Как пишет латвийская полиция, в ходе первоначального расследования правоохранительные органы выявили несколько банковских счетов, имущество и активы, приобретенные в интересах граждан России. Покупки были сделаны с использованием банковских счетов в Латвии, которые были использованы в схеме легализации 230 миллионов долларов, украденных из российского бюджета (схема была выявлена российским юристом Сергеем Магнитским, который затем был арестован и умер в российском СИЗО).