Inbank видит больше потенциала в Польше
Председателя правления Inbank Яна Андресоо и председатель совета Inbank Прийт Пылдоя. Фото: Арно Миккор
По итогам 2019 года, наиболее быстрый рост Inbank продемонстрировал в Польше, где объемы продаж увеличились примерно в пять раз. Именно в этом регионе банк видит для себя наибольший потенциал для роста. Как сообщает Inbank в своем годовом отчете, опубликованном во вторник на Таллиннской бирже Nasdaq, прибыль банка впервые превысила рубеж 10 миллионов евро, сообщило предприятие.
На долю основанного десять лет назад Inbank приходится 10% рынка потребительского финансирования в странах Балтии, который оценивается в 3 миллиарда евро. В прошлом году банк продемонстрировал динамичный рост на всех региональных направлениях, но наибольшим потенциалом для развития обладает Польша, считает председатель совета Inbank Прийт Пылдоя.
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