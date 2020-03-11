Ратас: За распространение инфекционных заболеваний предусмотрено денежное наказание

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что каранин оплачивается как больничный. Фото: Эрик Пейнар/Рийгикогу

Сегодня в Рийгикогу в ходе инфочаса премьер-министр Юри Ратас пояснил, что за распространение инфекционных заболеваний в законах Эстонии предусмотрено денежное наказание. Также он заявил, что рекомендует отказаться от проведения мероприятий, в которых участвует более 100 человек.

"Я считаю, что все мероприятия, на которых 100 или больше человек, лучше не проводить. Это очень конкретная рекомендация", - сказал премьер-министр. По его словам, стоит обсудить вопрос различных народных собраний, выставок, музеев.