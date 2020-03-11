Полина Волкова • Ярослав Тавгень • Виолетта Ланман • 11 марта 2020
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Закрытие банковских счетов: Эстония лишается инвестиций, бизнес терпит неудобства
В прошлом году эстонские банки закрыли 53 тысячи счетов компаний, то есть почти четверть от всех счетов юрлиц. Предприниматели жалуются на “банковский произвол” и ищут обходные пути. Сколько инвестиций недополучила Эстония из-за осторожности банков, не знает никто, однако речь может идти как минимум о полусотне миллионов евро.
Потерянные деньги, время и нервы - главный ущерб, который несут предприниматели из-за того, что эстонские банки закрывают или отказываются открывать счета. Как признали на прошлой неделе в Министерстве финансов, ситуация негативно сказывается на деловой среде страны. Как выяснили ДВ, ни одно государственное ведомство не может оценить объём недополученных инвестиций.
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