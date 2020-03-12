Производство электроэнергии Enefit Green выросло за год на 15%

Производство электроэнергии Enefit Green выросло по сравнению с февралем прошлого года на 15%.

«В силу благоприятных погодных условий мы и в феврале нынешнего года достигли более высокой выработки, чем в феврале 2019-го», - отметил председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас. Фото: Liis Treimann

Занимающееся производством возобновляемой энергии предприятие Enefit Green, которое входит в концерн Eesti Energia, выработало в феврале этого года 160 гигаватт-часов электроэнергии, что почти на 15% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает предприятие. В феврале 2019 года производство электроэнергии Enefit Green достигло 141 гигаватт-часа.