Хандо Синисалу • 12 марта 2020
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Такого кризиса у организаторов мероприятий не было никогда
Мероприятия отменяются или переносятся одно за другим. Премьер-министр Юри Ратас рекомендовал отменить все мероприятия, на которых должно присутствовать больше 100 человек. Äripäev решил узнать, как в связи с этим идут дела у организаторов семинаров, конференций и концертов.
По словам владельца Эрика Рандоя, владельца предприятия Confent, занимающегося органиацией публичных, частных и клиентских конференций, его компания в своих решениях по поводу того, налагать ли штрафные санкции в случае отмены мероприятия, исходит из того, что в будущем, когда кризис пройдёт, им предстоит работать с теми же клиентами.
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