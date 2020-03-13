Аракас: черный сценарий означал бы сокращение 150 человек

Глава фонда EfTEN Capital Вильяр Аракас Фото: Andras Kralla/Äripäev

По словам руководителя фонда EfTEN Capital Вильяра Аракаса, если коронавирус продолжит оказывать давление на экономику, компания может уволить до 150 или двух третей гостиничного персонала.

«У нас никогда еще не было таких взволнованных разговоров внутри компании. Мы должны быть готовы к длительному спаду», - сказал Аракас. По его словам, первые признаки кризиса начали появляться несколько недель назад, когда международные компании начали отменять деловые поездки и конференции.