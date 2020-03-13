"Отменили некоторые занятия, переводим школьников на удалённое обучение. Ждём, когда все перебесятся"

Фото: Эрик Прозес

Основной владелец языковой школы Atlasnet Сергей Редкий считает, что паника вокруг коронавируса преувеличена, но признаёт, что на его бизнес текущая ситуация влияет.

"Министерство прислало письмо, что на 2 недели будет карантин. Поэтому мы отменили некоторые занятия и перевели школьников на удалённое обучение. Будем ли мы отменять все очные занятия, сказать не могу: письмо получено только сегодня, думаем, согласовываем", - сказал он.

По его словам, некоторые клиенты из-за опасности коронавируса отказываются от языковых курсов.

"Так делают те, у кого паника. Я эту панику абсолютно не поддерживаю, но т.к. из-за карантина закрыли школы в Ида-Вирумаа, где мы арендуем помещения, там занятия пришлось просто отменить", - рассказывает он.

На финансовые результаты Atlasnet в ближайший месяц ситуация с коронавирусом не повлияет никак, поскольку, как говорит Редкий, задержка по счетам составляет месяц.

"А вот в следующий будет тяжело. Но 2 недели по такой большой школе как Atlasnet особо не ударят, потому что у нас полный счёт, и мы можем содержать своих учителей сколько угодно (особенно тех, кто на постоянных договорах). Подождём. Люди перебесятся, и всё в порядке будет", - добавил владелец Atlasnet.

"Всё вернётся на круги своя. Я не понимаю людей: мы с 2000 года видим все эти куриные, птичьи и свиные гриппы. Это обычный вирус, обычный грипп. Мне тут прислали, что у вас полки пустые - это ПАНИКА. Мы её переждём и начнём занятия снова", - говорит Редкий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (по состоянию на 14:07) 138 248 человек заразились коронавирусом. 5081 человек умерли, 70 718 человек восстановились, 62 449 человека на данный момент инфицированы.