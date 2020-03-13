"Отменили некоторые занятия, переводим школьников на удалённое обучение. Ждём, когда все перебесятся"
Основной владелец языковой школы Atlasnet Сергей Редкий считает, что паника вокруг коронавируса преувеличена, но признаёт, что на его бизнес текущая ситуация влияет.
"Министерство прислало письмо, что на 2 недели будет карантин. Поэтому мы отменили некоторые занятия и перевели школьников на удалённое обучение. Будем ли мы отменять все очные занятия, сказать не могу: письмо получено только сегодня, думаем, согласовываем", - сказал он.
По его словам, некоторые клиенты из-за опасности коронавируса отказываются от языковых курсов.
"Так делают те, у кого паника. Я эту панику абсолютно не поддерживаю, но т.к. из-за карантина закрыли школы в Ида-Вирумаа, где мы арендуем помещения, там занятия пришлось просто отменить", - рассказывает он.
На финансовые результаты Atlasnet в ближайший месяц ситуация с коронавирусом не повлияет никак, поскольку, как говорит Редкий, задержка по счетам составляет месяц.
"А вот в следующий будет тяжело. Но 2 недели по такой большой школе как Atlasnet особо не ударят, потому что у нас полный счёт, и мы можем содержать своих учителей сколько угодно (особенно тех, кто на постоянных договорах). Подождём. Люди перебесятся, и всё в порядке будет", - добавил владелец Atlasnet.
"Всё вернётся на круги своя. Я не понимаю людей: мы с 2000 года видим все эти куриные, птичьи и свиные гриппы. Это обычный вирус, обычный грипп. Мне тут прислали, что у вас полки пустые - это ПАНИКА. Мы её переждём и начнём занятия снова", - говорит Редкий.
По данным Всемирной организации здравоохранения (по состоянию на 14:07) 138 248 человек заразились коронавирусом. 5081 человек умерли, 70 718 человек восстановились, 62 449 человека на данный момент инфицированы.