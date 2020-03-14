По состоянию на вечер субботы в Эстонии 115 заразившихся коронавирусом

По состоянию на вечер 18:15, добавилось 6 позитивных проб на коронавирус из Пярну, теперь в Эстонии 115 заразившихся. Эстония находится на 14 месте в мире по количеству выявленных зараженных на миллион жителей страны.

Как сообщает Департамент здоровья, другие взятые сегодня пробы в данный момент анализируются, и результаты Департамент здоровья сообщит завтра утром. С 31 января было проведено 853 теста на вирус COVID-19. На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.