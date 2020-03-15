Коронавирус в мире: последние события

По всему миру продолжают вести борьбу с распространением коронавируса, для чего предпринимаются беспрецедентные меры. ДВ составил обзор последних мировых событий, произошедших на выходных.

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По данным таблицы Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 14 часов воскресенья в мире зарегистрировано 156 тысячи случаев заражения коронавирусом и 5833 смертельных случаев, при этом число переболевших и выздоровевших вирусом перевалило за 74 тысячи человек.

В субботу Испания последовала примеру Италии и закрыла страну с населением в 46 миллионов человек. Жители смогут покидать свои дома только с целью покупки еды и медикаментов и других жизненно необходимых товаров. Передвигаться могут лишь те, у кого на то есть серьезные основания. Данные меры продлятся минимум пятнадцать дней, однако оппозиция уже заявила, что поддержит продление этого срока.

Число новых случаев в Испании за двое суток удвоилось, что на данный момент является самым быстрым распространением инфекции в мире среди стран, где зарегистрировано более 100 инфицированных.

В Европе Италия остается страной с самым большим числом инфицированных коронавирусом - сейчас там зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения. Испания вторая с почти 6 400 случаев.

Франция страну пока не закрыла, однако закрыла все места публичного пользования, за исключением продуктовых магазинов, аптек, банков и заправочных станций. Также жителей призвали избегать поездок на длительные расстояния и по возможности оставаться дома.

Польша ввела запрет на въезд в страну иностранным лицам, который вступил в силу сегодня и продлится до 25 марта, если в будущем не будет продлен.

В четверг Чехия объявила в стране чрезвычайно положение, которое продлится 30 дней. С завтрашнего дня страна закрывает свои границы.

В Австрии были введены жесткие меры, которые включают закрытие всех публичных мест начиная с понедельника. Также правительство сообщило, что любые собрания с участием более 5 человек в стране запрещены. В готовность была приведена гражданская полиция - все, кто проходил воинскую службу в стране в последние пять лет находятся в режиме ожидания.

Всемирная организация здравоохранения теперь называет Европу «эпицентром» кризиса, указывая на вызовы, перед которыми стоит континент как с экономической, так и социальной точек зрений.

США расширили список стран, из которых въезд в Соединенные Штаты запрещен - туда добавились Ирландия и Великобритания. Ранее президент страны Дональд Трамп объявил о прекращении транспортного сообщения со странами Шенгенской зоны.

Норвегия вчера закрыла свои границы для иностранцев. Более того, после экстренного заседания кабинета министров правительство сообщило, что в ходе встречи был разработан план действий, который включает высылку из страны всех тех, у кого нет вида жительство в Норвегии.

Позитивные новости продолжают приходить из азиатских стран. В частности в Сингапуре и Гонконге число новых случаев заражения стабилизировалось. Такая же динамика наблюдается и в Южной Корее, четвертой стране в мире по числу подтвержденных (чуть более 8 тысяч) случаев заражения вирусом.