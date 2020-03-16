Для региона Валга-Валка будет сделано исключение в вопросе пересечения границы

Правительство сделало исключение для региона Валга-Валка в вопросе пересечения границы, чтобы люди могли ходить на работу и с работы домой.

Фото: Erik Prozes

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Исключение дает возможность людям, живущим в регионе Валга-Валка и работающим по другую сторону границы, сохранить обычный образ жизни. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания. Исключение позволяет в ситуации чрезвычайного положения обеспечить по возможности нормальный уклад жизни в регионе, минимизировав материальный ущерб, сообщает правительство.

Текст распоряжения (на эстонском языке):