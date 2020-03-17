Были уточнены ограничения на сообщение с островами

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал вчера дополнения в порядок ограничения передвижения на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну и Муху. Ограничения на передвижение были распространены также на остров Мания. Между островами Муху и Сааремаа можно двигаться без ограничений.

Фото: Andres Haabu

Ограничения на передвижение были дополнены правилом, согласно которому жители острова, чье место работы находится на материковой Эстонии, могут в рабочих целях уехать с острова. При этом им нужно учитывать, что до конца срока действия ограничений на передвижение вернуться домой им уже не удастся.

Также и люди, чье место работы находится на острове, могут туда приехать, однако у них уже не будет права вернуться на материк до окончания срока действия ограничений.

Распоряжение правительства.