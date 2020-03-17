Хандо Синисалу • 17 марта 2020
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Глава налогового департамента: будем идти как можно больше навстречу бизнесу
Руководитель Налогово-таможенного департамента Вахур Лайд рассказал в интервью радио Äripäev, есть ли возможность получить налоговый отпуск у предприятий, пострадавших от коронавируса.
В эту пятницу наступает срок уплаты налога с оборота. Лайд советует сразу связаться с налоговым управляющим либо оформить отсрочку выплаты через электронную среду, а затем уже искать решение проблемы.
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