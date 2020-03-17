Заправки считают высокие цены на бензин оправданными

Фото: Тайро Луттер, Postimees Grupp, Scanpix

Крупные заправочные сети, работающие в Эстонии, считают высокие цены на бензин в условиях низких цен на нефть оправданными. Причина: большие расходы, волатильность цены на нефть, сделанные ранее запасы и акцизы.

По словам руководителя Эстонского союза производителей масел (объединяет всех продавцов топлива) Марта Раамата, в Эстонии цены на бензин падают быстрее всех в странах Балтии. На сегодняшний день литр 95-го бензина стоит 1,299 евро, 98-го - 1,349 евро, а дизельного топлива - 1,279 евро. Самое большое снижение цен произошло 6 марта, когда бензин подешевел на 7-8 центов.