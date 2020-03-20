Цены производителей упали

Производство в Таэбла Фото: Рауль Меэ

По данным Департамента статистики, индекс цен производителей промышленной продукции в феврале снизился по сравнению с январем на 0,7% и по сравнению с февралем прошлого года на 2,6%.

Значительное влияние на индекс цен производителей оказало, по сравнению с январем, снижение цен в производстве электроэнергии, электронного оборудования и топливных масел, а также в обработке древесины и производстве изделий из древесины. Влияние на индекс оказал также рост цен в производстве продуктов питания.