dv.ee • 20 марта 2020
Новости
Только для подписчиков

Цены производителей упали

Производство в Таэбла  Фото: Рауль Меэ

По данным Департамента статистики, индекс цен производителей промышленной продукции в феврале снизился по сравнению с январем на 0,7% и по сравнению с февралем прошлого года на 2,6%.

Значительное влияние на индекс цен производителей оказало, по сравнению с январем, снижение цен в производстве электроэнергии, электронного оборудования и топливных масел, а также в обработке древесины и производстве изделий из древесины. Влияние на индекс оказал также рост цен в производстве продуктов питания.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Самое читаемое