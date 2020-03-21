Коронавирус повышает цену перевозок

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, многие страны временно запретили пересечение своих границ и восстановили пограничный контроль. Ограничения на передвижение оказывают сильное влияние на глобальные цепочки поставок, вызывая задержки в перемещении товаров и повышая стоимость транспортных услуг, рассказал менеджер по продажам Baltic Logistics Петер Вахар.