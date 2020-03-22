Глава Magnetic MRO: если вирус попадет на производство, будет жёстко

Если вирус попадет на производство и его придется остановить, ситуация будет жёсткая, признал Ристо Мяэотс, руководитель эстонской компании по обслуживанию самолетов Magnetic MRO.

Ристо Мяэотс Фото: Лийз Трейманн

«Полушутя можно сказать, что в краткосрочном плане даже неплохо, что работники будут меньше путешествовать, и расходов окажется меньше. В обслуживании самолётов влияние сказывается с некоторым люфтом. Самолёты летают реже, некоторые линии вообще закрыты. Следовательно примерно через четыре-пять месяцев запланированные самолёты не прилетят на обслуживание», - прокомментировал Мяэотс сложившуюся ситуацию.