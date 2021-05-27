dv.ee • 27 мая 2021 в 7:22
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14,7 миллиона евро переплаченного подоходного налога ждут владельцев

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что декларации о доходах можно подать до понедельника, 31 мая. Около 105 000 деклараций ещё не предоставлено.

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