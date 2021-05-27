Авиакомпания Norwegian вышла из процедуры санации

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Норвежский бюджетный авиаперевозчик Norwegian Air Shuttle сообщил в среду о завершении процедуры финансового оздоровления (санации), в рамках которой компания сократила число эксплуатируемых самолетов и закрыла дальнемагистральные маршруты, пишет rus.err.ee.

Финансовые проблемы у Norwegian возникли еще до начала коронакризиса, который дополнительно усугубил ситуацию и вынудил авиакомпанию инициировать процедуру санации в Норвегии и Ирландии, чтобы избежать банкротства.

После этого предприятие вело переговоры с кредиторами и лизинговыми фирмами о сокращении своих долгов и финансовых обязательств.

Подобно другим авиакомпаниям, Norwegian серьезно пострадала от ограничений на перелеты в условиях пандемии: число пассажиров в прошлом году у нее сократилось на 81% до 6,87 млн человек, а убытки подскочили в 15 раз до 2,2 млрд евро.