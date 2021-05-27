Внеочередное повышение пенсий обойдется государству в 172 млн евро

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Согласно законопроекту Министерства социальных дел, с 1 января 2023 года базовая часть государственной пенсии первой ступени и размер народной пенсии будут увеличены на 20 евро. Повышение базовой части пенсии коснется примерно 321 000 получателей пенсий по старости, нетрудоспособности и по случаю потери кормильца, а повышение народной пенсии повлияет на доходы примерно 3200 человек, сообщает пресс-служба министерства.