dv.ee • 28 мая 2021 в 14:05
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Коррупция

Дело о коррупции в TLT передано в суд

Иллюстративное фото.   Фото: Liis Treimann

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело против бывших руководящих сотрудников AS Tallinna Linnatransport. Обвинения предъявлены в общей сложности семи физическим и четырем юридическим лицам, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно обвинению, чиновники нарушали требования к проведению госзакупок, а также неоднократно и в крупном размере брали взятки у предпринимателей, которые поставляли TLT бывшие в употреблении автобусы и запчасти и оказывали услуги по ремонту.

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    Коррупция
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