Дело о коррупции в TLT передано в суд

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело против бывших руководящих сотрудников AS Tallinna Linnatransport. Обвинения предъявлены в общей сложности семи физическим и четырем юридическим лицам, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно обвинению, чиновники нарушали требования к проведению госзакупок, а также неоднократно и в крупном размере брали взятки у предпринимателей, которые поставляли TLT бывшие в употреблении автобусы и запчасти и оказывали услуги по ремонту.