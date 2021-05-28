Эдгар Сависаар продал скандальную дачу в Кейла-Йоа

Новый владелец здания планирует его реновировать. Фото: Raul Mee

Весной этого года дорожно-строительная компания Viamer Grupp OÜ выкупила у Эдгара Сависаара дачу генерала Йохана Лайдонера в Кейла-Йоа, пишет Äripäev.

Согласно документам, дом был приобретен на имя компании, однако ее владелец Эгон Тишлер утверждает, что у него нет никаких бизнес-идей касательно участка: «Этот дом планируется реновировать, чтобы он выглядел как в 1935 году, и он останется для нас коттеджем».

Сумму сделки Тишлер сообщить отказался. Площадь участка составляет почти 3000 квадратных метров, а его целевое назначение - земля под жилую застройку. Построенный в 1930-х годах деревянный дом нуждается в ремонте.

Ранее дача в Кейла-Йоа принадлежала бывшему политику Эдгару Сависаару. Когда Сависаар занимал должность министра экономики и коммуникаций, он и его сын Эрки приобрели этот коттедж для своей компании Fixor Holding OÜ. Тогда Сависаар решил построить на даче центр обучения, однако этот план провалился.

Спустя годы в интервью финской газете Iltalehti Сависаар пообещал, что превратит коттедж в небольшой бутик-отель, где будут рады и финнам. Этого также не произошло.

Однако никакие бизнес-планы не оказались для бывшего премьер-министра столь проблематичными, сколь цена покупки. В конце 2004 года Сависаар приобрел дачу в Кейла-Йоа у риэлторской компании Оливера Крууда Kalev REC за 500 000 крон, в то время как ее тогдашняя стоимость составляла как минимум 1,7 млн крон.

Во время разразившегося скандала Сависаар отверг все обвинения, заявив, что цена была справедливой. Однако позднее во время допросов Крууда признался, что более низкая цена предназначалась специально для политика и была частью стратегии продаж, чтобы сделать остальную часть района более привлекательной для покупателей.

Госпрокуратура закрыла уголовное дело на основании того, что частный владелец имеет право продавать свою недвижимость дешево, даже если это является неэтичным для политика.