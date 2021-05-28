Очереди на авторынке: повлияет ли нехватка чипов на цены?

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Ужесточение климатических требований и трудности с поставками из-за нехватки электронных компонентов создали ситуацию на автомобильном рынке, при которой некоторых моделей приходится ждать почти 10 месяцев. Тем не менее, количество заявок на лизинг значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, сообщается в анализе банка Luminor.