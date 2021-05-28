В Эстонии ежегодно выбрасываются продукты питания на 164 миллиона евро

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Как следует из результатов недавнего исследования, проведенного по заказу Министерства окружающей среды, в Эстонии ежегодно образуется 167 000 тонн пищевых отходов. Половина пищевых отходов, или около 84 000 тонн, – это выброшенные продукты питания, то есть продовольственные потери. Общая стоимость пищевых продуктов, выброшенных в Эстонии на протяжении всей цепочки поставок продуктов питания, оценивается в 164 миллиона евро в год, сообщает пресс-служба министерства.

Хотя образование пищевых отходов и их потери в различных секторах и раньше изучались в Эстонии, последний составленный отчет является первым исследованием, охватывающим пищевые отходы, образующиеся сразу во всей цепочке поставок пищевых продуктов. Результаты исследования показали, что во всей цепочке поставок продуктов питания большая часть продуктов выбрасывается в домашних условиях. «Сравнивая результаты с данными опроса, опубликованного в 2015 году, можно констатировать, что домохозяйства в Эстонии начали выбрасывать и тратить больше продуктов питания по мере роста их доходов», – сказала старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Эвелин Пийрсалу.