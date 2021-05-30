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Мертсина: рентабельность компаний упала до уровня кризисного 2009 года
После продолжавшегося в течение пяти кварталов падения, выручка нефинансовых компания в первом квартале этого года снова начала расти. 5%-ному росту выручки способствовали низкая сравнительная база начала прошлого года и рост цен, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина в экономическом обзоре.
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