30 мая 2021 в 8:42
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Экономический рост

Мертсина: рентабельность компаний упала до уровня кризисного 2009 года

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.  Фото: Raul Mee

После продолжавшегося в течение пяти кварталов падения, выручка нефинансовых компания в первом квартале этого года снова начала расти. 5%-ному росту выручки способствовали низкая сравнительная база начала прошлого года и рост цен, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина в экономическом обзоре.

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