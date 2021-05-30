Мертсина: рентабельность компаний упала до уровня кризисного 2009 года

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Raul Mee

После продолжавшегося в течение пяти кварталов падения, выручка нефинансовых компания в первом квартале этого года снова начала расти. 5%-ному росту выручки способствовали низкая сравнительная база начала прошлого года и рост цен, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина в экономическом обзоре.