dv.ee • 30 мая 2021 в 11:43
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ТОП: Самые привлекательные работодатели Эстонии

Иллюстративное фото.  Фото: Raul Mee, fotograaf

Самый привлекательный работодатель среди трудозанятых - государственный концерн Eesti Energia, а среди студентов - LHV Pank. Об этом свидетельствуют результаты весеннего исследования Kantar Emor.

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