ТОП: Самые привлекательные работодатели Эстонии
Самый привлекательный работодатель среди трудозанятых - государственный концерн Eesti Energia, а среди студентов - LHV Pank. Об этом свидетельствуют результаты весеннего исследования Kantar Emor.
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