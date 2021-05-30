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ТОП: Самые привлекательные работодатели Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee, fotograaf

Самый привлекательный работодатель среди трудозанятых - государственный концерн Eesti Energia, а среди студентов - LHV Pank. Об этом свидетельствуют результаты весеннего исследования Kantar Emor.