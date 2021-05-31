Ensto расширяет завод в Кейла: стоимость проекта – 3 млн евро
Производственно-технологическое международное предприятие Ensto приступило к расширению завода в Кейла, в рамках которого на существующей промышленной территории появится пристройка площадью в 3500 квадратных метров. Строительство будет завершено к началу 2022 году, сообщила компания.
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