dv.ee • 31 мая 2021 в 7:51
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Ensto расширяет завод в Кейла: стоимость проекта – 3 млн евро

Завод Ensto Ensek AS.   Фото: Ensto

Производственно-технологическое международное предприятие Ensto приступило к расширению завода в Кейла, в рамках которого на существующей промышленной территории появится пристройка площадью в 3500 квадратных метров. Строительство будет завершено к началу 2022 году, сообщила компания.

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