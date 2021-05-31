Ныгене: надеемся возобновить маршрут Таллинн-Стокгольм в середине июля

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Судоходная компания Tallink надеется возобновить маршрут Таллинн-Стокгольм в середине июня, сообщил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

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В понедельник на странице Tallink значилось, что Baltic Queen возобновляет движение пассажирских паромов по маршруту Таллинн-Стокгольм с 15 июля нынешнего года, пишет rus.err.ee.

"Tallink наблюдает за уровнем заражения в Швеции и Эстонии, а также следит за ограничительными мерами. В пятницу правительство Швеции решило, что с 1 июля все туристы из стран ЕС смогут въезжать в страну без ограничений. Если Эстония создаст аналогичную возможность, разрешив странам ЕС въезд в страну без ограничений или на разумных условиях, то с 15 июля регулярное сообщение между Эстонией и Швецией с одним пассажирским судном может возобновиться", - сказал Ныгене, добавив, что компания вновь оценит обстановку в конце второй половины июня.