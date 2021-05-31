dv.ee • 31 мая 2021 в 8:31
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Коронавирус

Зафиксировано 59 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2902 теста на коронавирус, из них положительный результат дали 59 тестов, или 2% от общего количества.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 33 (из них в Таллинне – 22). В Ида-Вирумаа выявлено 7 случаев заражения, в Пярнумаа и Тартумаа – по 5.

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