Зафиксировано 59 новых случаев коронавируса
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 2902 теста на коронавирус, из них положительный результат дали 59 тестов, или 2% от общего количества.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 33 (из них в Таллинне – 22). В Ида-Вирумаа выявлено 7 случаев заражения, в Пярнумаа и Тартумаа – по 5.
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