Экс-советник министра сельской жизни оштрафован по делу о коррупции

Урмас Арумяэ. Фото: Erik Prozes

Бывший советник экс-министра сельской жизни Марта Ярвика Урмас Арумяэ, обвиняемый в умышленном нарушении ограничений, устанавливаемых законом о борьбе с коррупцией, наказан денежным штрафом в размере в 8688 евро, пишет rus.err.ee.

Согласно обвинению, Урмас Арумяэ в качестве должностного лица консультировал министра сельской жизни по юридическим вопросам, одновременно являясь адвокатом подозреваемых по уголовному делу, в котором потерпевшим проходил подведомственный Министерству сельской жизни Департамент сельхозрегистров и информации (PRIA).

PRIA ранее запросил у министерства полномочия, чтобы потребовать от клиентов Урмаса Арумяэ возврата 1,1 млн евро, полученных ими в качестве инвестиционных субсидий.

Прокуратура считает, что Урмас Арумяэ должен был быть в курсе экономических интересов своих клиентов, т.е. желания своих подзащитных не возвращать полученные ими субсидии, что могло повлиять на его решения в качестве советника министра.

Прокуратура предъявила обвинение Арумяэ по статье Закона о борьбе с коррупцией, касающейся умышленного нарушения в особо крупных размерах ограничений на совершение действий, то есть на сумму более 400 000 евро.