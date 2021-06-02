dv.ee • 2 июня 2021 в 8:20
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Сельское хозяйство

Конфликт на миллионы: о чем спорят финны и PRFoods

Ферма Nordic Trout по разведению форели на Аландских островах.  Фото: Nordic Trout

Десятимиллионная инвестиция финской компании Nordic Trout в воды Хийумаа простаивает уже третий год, поскольку финны никак не могут договориться с местным конкурентом PRFoods. Ситуация настолько зашла в тупик, что министерства намерены внести изменения в закон, пишет Äripäev.

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