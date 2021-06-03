Таллинн собирается втрое увеличить свою долговую нагрузку

Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Andras Kralla

К 2025 году чистая долговая нагрузка Таллинна утроится и достигнет 331 миллиона евро или примерно 40% городского бюджета, следует из бюджетной стратегии столицы на 2022-2025 годы.

Если по положению на конец 2020 года чистая долговая нагрузка Таллинна составляла 15% от размера доходов столичного бюджета, то в 2025 году она увеличится до 38%, пишет rus.err.ee.

Согласно стратегии, заемные средства будут привлекаться только для финансирования инвестиционных проектов, а предполагаемый размер заимствований составит 60-70 млн евро в год.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт назвал крупнейшими инвестиционными объектами Таллиннскую больницу, Горхолл, Городской театр и реконструкцию Петербургского шоссе.

Дешевые долгосрочные кредиты будут по возможности привлекаться из Европейского инвестиционного банка и Инвестиционного банка Северных стран.