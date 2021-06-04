Марек Сеэр: дефицит вакцин в Эстонии подходит к концу
Нехватка вакцин против коронавируса в Эстонии подходит к концу, и жителям страны уже нет смысла ехать на вакцинацию из одного уезда в другой, заявил глава рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр в эфире ETV.
"По состоянию на утро четверга в Таллинне и Харьюмаа было 2000 свободных номерков на вакцинацию. Судя по всему, так называемый "прививочный туризм" проходит", - цитирует слова Сеэра ERR.
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