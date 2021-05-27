Правительство планирует ввести COVID-сертификат для крупных мероприятий

Концерт группы Metallica в Эстонии в 2019 году. Фото: Andres Haabu

Правительство предлагает с 14 июня разрешить всем, кто был вакцинирован, переболел коронавирусом или сдал отрицательный тест, участвовать в крупных мероприятиях при предъявлении соответствующего сертификата, пишет rus.err.ee.

"С 14 июня мероприятия с большим количеством участников будут разрешены только в том случае, если в них будут участвовать исключительно люди, вакцинированные от коронавируса, сдавшие отрицательный тест или переболевшие коронавирусом", - заявила премьер-министр Кая Каллас на правительственной пресс-конференции.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк подчеркнул, что этот цифровой сертификат не является паспортом вакцинации.

Цифровой сертификат позволит проводить мероприятия с участием до 2000 человек в помещении и до 6000 человек на открытом воздухе. Без него с середины июня организаторы могут проводить мероприятия с участием до 600 человек в помещении и до 1000 человек на открытом воздухе.